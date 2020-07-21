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Кинолог дал советы по выбору клички для собаки

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Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa
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Кличка для собаки должна быть недлинной и легко произносимой, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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Однако перед тем, как дать питомцу имя, следует присмотреться к животному и найти отличительные черты в его характере или внешности, отметил эксперт. Иногда кличка приходит на ум сама собой при первой встрече с собакой.

«Обратите внимание на простоту произношения будущего имени. Есть тысяча красивых слов, которыми можно назвать свою собаку, но сделав кличку особенной, подумайте о том, как вы будете ежедневно выговаривать труднопроизносимое слово», — рассказал он «РИА Новости» во вторник, 21 июля.

По словам Голубева, чаще всего людей вдохновляют имена известных личностей: актеров, персонажей сериалов, государственные деятели.

Также можно остановиться на названии страны, откуда пошла порода питомца, или подобрать кличку, созвучную именам родителей собаки.

«Какую бы кличку вы ни выбрали, вложите в нее любовь, и увидите, как она отзовется у вашего четвероногого друга», — подчеркнул кинолог.

19 июля Голубев рассказал, что самой популярной кличкой собак в России стало имя Оскар. На втором месте Жасмин, на третьем — Оливия.

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