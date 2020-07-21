Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В сенат США внесли резолюцию против участия России в саммитах G7
Мир
Названа выигравшая от коронавируса страна
Мир
Историк из Киева заявил об украинском происхождении богов евреев и греков
Наука
Эксперты установили практически полную картину гибели царской семьи
Общество
В Москве проверят связь между гибелью младенцев и делом акушеров

Диетолог назвала повышающие настроение продукты

0
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Диетолог Тамила Арсеньева назвала список продуктов, которые стимулируют выработку гормонов радости — серотонина, дофамина и эндорфинов.

Климактическая угроза: витамин D снизит стресс и продлит фертильность
Российские медики составили алгоритм приема холекальциферола для женщин в период менопаузы

По словам специалиста, чтобы избежать депрессии, апатии и повышенной тревожности, необходимо съедать три бразильских ореха в день. Он является рекордсменом по содержанию селена, который необходим для гормонального баланса.

Чтобы активизировать синтез аминокислоты тирозина и снять нервное напряжение, следует съесть три устрицы. Также этот морепродукт содержит много цинка, который влияет на метаболизм и работу мозга.

Множество витаминов и минералов, а также пищевых волокон и полезных углеводов входит в состав бананов.

«Последний питательный элемент способствует усвоению триптофана, а содержащийся в банане витамин В6 преобразует это вещество в серотонин. Поэтому не стоит пренебрегать употреблением бананов, они улучшают настроение», — пишет Арсеньева в Instagram 20 июля.

Помогают выработать серотонин медленные углеводы, содержащиеся в чечевице. Кроме того, она нормализует уровень глюкозы в крови, что также положительно сказывается на настроении. В сутки рекомендуется съедать одну горсть бобов.

Чтобы поднять себе настроение, диетолог советует съедать в день 40 г темного шоколада. Чем выше содержание какао в продукте, тем лучше. Если употреблять шоколад в течение двух недель, то в организме снизится гормон стресса.

13 июля диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты сильнее всего в жару замедляют мыслительную деятельность.

По словам специалиста, тем людям, кто занимается умственной деятельностью, следует исключить из рациона маргарин, майонез и полуфабрикаты из-за содержания в этих продуктах трансжиров, плохо влияющих на мембрану клеток — она становится жесткой и не пропускает кислород. Наибольшую опасность это несет головному мозгу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020