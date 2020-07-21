Диетолог назвала повышающие настроение продукты

Диетолог Тамила Арсеньева назвала список продуктов, которые стимулируют выработку гормонов радости — серотонина, дофамина и эндорфинов.

По словам специалиста, чтобы избежать депрессии, апатии и повышенной тревожности, необходимо съедать три бразильских ореха в день. Он является рекордсменом по содержанию селена, который необходим для гормонального баланса.

Чтобы активизировать синтез аминокислоты тирозина и снять нервное напряжение, следует съесть три устрицы. Также этот морепродукт содержит много цинка, который влияет на метаболизм и работу мозга.

Множество витаминов и минералов, а также пищевых волокон и полезных углеводов входит в состав бананов.

«Последний питательный элемент способствует усвоению триптофана, а содержащийся в банане витамин В6 преобразует это вещество в серотонин. Поэтому не стоит пренебрегать употреблением бананов, они улучшают настроение», — пишет Арсеньева в Instagram 20 июля.

Помогают выработать серотонин медленные углеводы, содержащиеся в чечевице. Кроме того, она нормализует уровень глюкозы в крови, что также положительно сказывается на настроении. В сутки рекомендуется съедать одну горсть бобов.

Чтобы поднять себе настроение, диетолог советует съедать в день 40 г темного шоколада. Чем выше содержание какао в продукте, тем лучше. Если употреблять шоколад в течение двух недель, то в организме снизится гормон стресса.

13 июля диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты сильнее всего в жару замедляют мыслительную деятельность.

По словам специалиста, тем людям, кто занимается умственной деятельностью, следует исключить из рациона маргарин, майонез и полуфабрикаты из-за содержания в этих продуктах трансжиров, плохо влияющих на мембрану клеток — она становится жесткой и не пропускает кислород. Наибольшую опасность это несет головному мозгу.