Отец Децла рассказал о необычном заработке сына в Чечне

Отец рэпера Децла (Кирилл Толмацкий) Александр рассказал, как музыкант в юном возрасте придумал необычный способ заработка во время поездки в Чеченскую Республику.

Толмацкий-старший сообщил, что однажды ездил с Кириллом на гастроли в Грозный вместе с Олегом Газмановым и его сыном Родионом. В какой-то момент рэпер подошел к отцу с забитыми трехрублевыми купюрами карманами.

«Оказывается, кто-то к нему подошел и сказал: «Мальчик, вот тебе три рубля, пусть Родион автограф напишет». Он увидел, что можно было получить три рубля за автограф, и начал их продавать. Полные карманы», — рассказал отец музыканта в фильме «Ленты.ру» о музыке 90-х, опубликованном на YouTube 20 июля.

Также в фильме отмечается, что до создания группы «Эскадрон» Олег Газманов продюсировал своего сына. Так, они записали совместный хит «Люси».

Децл (Кирилл Толмацкий) скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля 2019 года после концерта в Ижевске. Причиной смерти 35-летнего артиста стала остановка сердца. Музыкант был похоронен 6 февраля.

В ноябре состоялась премьера документального фильма о Децле «С закрытыми окнами».