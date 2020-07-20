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Более 50 квартир купит мэрия Хабаровска для расселения бараков

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Администрация Хабаровска готова приобрести у горожан 54 квартиры для расселения аварийных бараков. Торги начнутся в ближайшее время, их итоги подведут 28 июля. Об этом сообщила заместитель начальника городского управления жилищного фонда и приватизации жилья Светлана Пискун.

Как рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе муниципалитета, Пискун отметила, что условия проведения торгов изменились в пользу собственников недвижимости. Ранее для заключения контракта между муниципалитетом и продавцом последний должен был внести на площадку аукциона 5% от стоимости жилья, которое он хочет продать. С 1 июля размер ставки был снижен до 0,5%.

По словам чиновницы, на данный момент приобретено 17 квартир из 85 запланированных. Стоимость 1 кв. м по программе составляет 66 тыс. 148 рублей.

Закупка квартир проводится в рамках краевой адресной программы по расселению ветхого и аварийного жилья на 2020-2021 годы. На приобретение 85 квартир выделено 238 млн рублей.

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