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Полиция задержала устроивших танцы на МКАД граждан

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Задержаны граждане, перекрывшее автомобильное движение на МКАД и устроившие танцы. Об этом 20 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

«Сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены и задержаны лица, ранее допустившие правонарушения на территории Московской кольцевой автодороги. Они были доставлены в территориальные органы внутренних дел Северного округа столицы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении задержанных были составлены протоколы об административных нарушениях: нарушение ПДД, повлекшее создание помех в движении транспорта; управление незарегистрированным транспортным средством; мелкое хулиганство.

Устанавливаются другие лица, причастные к совершению правонарушений во время указанного инцидента.

Ранее в этот день появилось видео, на котором видно, как участники кортежа вышли из своих машин на проезжую часть и начали танцевать, тем самым перекрыв две полосы движения на МКАД. По факту произошедшего столичная Госавтоинспекция инициировала проверку.

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