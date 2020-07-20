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Зеленский назначил экс-главу МИДа Пристайко послом в Великобритании

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Фото: TASS/Zuma
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Бывший министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко указом главы государства назначен послом в Соединенном Королевстве. Соответствующий документ опубликован на сайте президента Украины Владимира Зеленского 20 июля.

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«Назначить Пристайко Вадима Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии», — говорится в документе.

4 июня Верховная рада Украины отправила Пристайко в отставку с должности вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. На его место была назначена бывший директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Тогда же стало известно о планах назначить Пристайко послом в Великобритании.

Пристайко занимал пост министра иностранных дел Украины с августа 2019 года по март 2020 года.

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