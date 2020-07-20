Акция под девизом «Забастовка ради жизни темнокожих» прошла в США

Акция протеста против расизма и социального неравенства под девизом «Забастовка ради жизни темнокожих» (Strike for Black Lives) прошла в понедельник в Нью-Йорке и других городах Соединенных Штатов.

В частности, перед отелем президента США Дональда Трампа на Манхэттене 20 июля собрались несколько сотен человек. Они потребовали от главы государства подписать одобренный конгрессом законопроект о продлении выплат пособий по безработице, а также увеличить размер минимальной оплаты труда в стране.

Среди прочих лозунгов демонстранты несли плакаты с надписями «Кризис в системе здравоохранения — это проявление расизма» и «Хватит платить зарплату ниже минимума».

«Мы хотим привлечь внимание к тому, что очень многие работники, занятые в сфере обслуживания, вынуждены работать за гроши», — цитирует ТАСС одну из организаторов митинга Джину Саймонс.

Как отмечает CNN, также в понедельник тысячи работников в США должны были уволиться с работы, требуя от корпораций повышения заработной платы, предоставления медицинского обслуживания и оплачиваемого отпуска по болезни, а также предоставления работникам права на объединение в профсоюзы, что является частью более масштабных усилий по оказанию давления на предприятия с целью противостоять системному расизму.

В конце мая в США начались массовые акции против расизма на фоне гибели темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе во время задержания полицейскими. Вскоре митинги переросли в столкновения с полицией, мародерство и вандализм. В некоторых американских городах активисты начали сносить памятники историческим личностям.

Трамп пообещал суровое наказание всем, кто устраивает беспорядки.

14 июля Пентагон сообщил о планах в течение недели представить нововведения, направленные на искоренение символики, связанной с расовым или социальным неравенством.