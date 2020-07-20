Диетолог рассказал о полезных свойствах куриных яиц

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева в эфире НСН в понедельник, 20 июля, назвала точное количество яиц, которое можно есть в течение одной недели.

«Многим важно и нужно есть яйцо, иметь его в рационе. Мы можем принимать до четырех яиц в неделю, по сути, два завтрака в течение недели нам обеспечены, яйца можно готовить в любом виде: варить, делать омлет, яичницу, добавлять в салат», — пояснила диетолог.

По словам специалиста, белок яйца хорошо адаптирован к организму человека, в нем содержатся пот иве необходимые аминокислоты. Кроме того, этот продукт пополняет ресурс, важный для построения клеточных мембран, гормонов и ферментов. Желток же богат белком, йодом, минеральными веществами и жирорастворимыми витаминами.

Вместе с тем, Королева напомнила о том, что употреблять в пищу яйца можно не всем. У некоторых людей наблюдается непереносимость белковой и желтковой составляющих этого продукта, отмечает телеканал «360». Эксперт также напомнила, что для поддержания нормального веса рацион должен быть разнообразным и включать в себя продукты животного и растительного происхождения.

Ранее в этот же день «Газета.ру» писала, что испанский диетолог Айтор Санчес связал похудение с включением в рацион яиц. По его словам, употребление большего количества белка, полученного от питательных продуктов, в том числе от яиц, помогает надолго насытиться. Кроме того, по мнению Санчеса, так уменьшается общее потребление калорий. В этой связи специалист призвал есть яйца по утрам, чтобы дать организме необходимые питательные вещества, пишет «Москва 24».

17 июля сообщалось, что врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург призвал не отчаиваться, если к началу пляжного сезона не удалось сбросить лишний вес. Эксперт заверил, что летом похудеть гораздо легче, чем в другое время года, поскольку «вес снижается просто из-за жары, а не из-за каких-то специальных усилий».