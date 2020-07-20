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Мужчина оформил в Москве кредиты на 600 тыс. рублей по утерянным чужим паспортам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Полиция в Москве задержала мужчину, подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования. Об этом агентству городских новостей «Москва» в понедельник, 20 июля, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

К правоохранителям обратился представитель коммерческого банка и рассказал, что в течение некоторого времени в их организацию для оформления кредита из одной и той же торговой точки предоставляли ложные сведения. В результате проверки и оперативно-розыскных мероприятий по месту фактического проживания на улице Дмитрия Ульянова задержали 39-летнего мужчину. Известно, что он был сотрудником компании, которая специализируется на продаже средств связи и предоставлении населению услуги кредитования.

Следователи выяснили, что мужчина оформлял кредиты на паспорта, ранее утерянные гражданами. Сумма ущерба составила свыше 600 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Мужчина отпущен под подписку о невыезде. Полицейские устанавливают личность человека, поставлявшего паспорта подозреваемому.

16 июля сообщалось, что полицейские в Москве задержали двух подозреваемых в квартирном мошенничестве в отношении пожилой женщины, бывшей узницы концлагеря. Ущерб составил 20 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Один из подозреваемых заключен под стражу, другой отпущен под подписку о невыезде.

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