Подростка задержали за избиение мужчины в Подольске

В Московской области подростку предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью после избиения мужчины из хулиганских побуждений. Об этом в понедельник, 20 июля, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России.

Инцидент произошел 18 июля в Подольске на привокзальной площади в микрорайоне Климовск. По данным следствия, 16-летний подросток в ходе конфликта с неизвестным ему ранее 27-летним мужчиной из хулиганских побуждений нанес ему не менее двух ударов кулаком в височную область головы. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. Медики диагностировали у него проникающую черепно-мозговую травму, перелом пирамиды височной кости слева и ушиб головного мозга.

В ближайшее время в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, пишет «Москва 24».

10 июля сообщалось, что на юго-востоке Москвы двое неизвестных напали на женщину, избили ее и отобрали сумку с деньгами, ноутбуком, телефонами на сумму 2,3 млн рублей. Женщине была нанесена травма головы. Пострадавшая обратилась в больницу и была отпущена после получения медицинской помощи. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о разбое.