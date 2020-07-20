«Драйв шоу» в «Игоре Драйв» проходят с аншлагом

Более 1,5 тыс. зрителей посетили первые «Драйв шоу», организованные шоу-пространством «Ленинград Центр» и комплексом «Игора Драйв». На премьерные даты 4, 11 и 18 июля были раскуплены все билеты.

«Драйв шоу» — первый в Европе и России автотеатр. На парковке комплекса «Игора Драйв» установлена сцена, где зрители из своих автомобилей могут посмотреть одно из самых популярных шоу из репертуара «Ленинград Центра» — «Timeless. Люби меня крепко». Оно не имеет сюжета и основано на сценических фрагментах-фантазиях и цитатах знаменитых людей о сущности отношений. Фрагменты шоу впервые демонстрируются в формате видеоарта на нескольких больших экранах в сочетании с живыми вокальными, танцевальными, цирковыми эпизодами и мототрюками.

В постановке принимают участие финалистка шоу «Голос», победительница «Точь-в-точь», участница «Три аккорда» Ксана Сергиенко; воздушный гимнаст, обладатель золотой медали U.S. Aerial Championship (2016), серебряный призер фестиваля Mondial du Cirque de Demain (2019) Алексей Ишмаев; хореограф церемоний открытия-закрытия чемпионата мира по футболу FIFA 2018, чемпион России и чемпион Европы по хип-хопу Дмитрий Орлов.

До конца лета на новой площадке пройдет 10 представлений.

Комплекс «Игора Драйв» — уникальный проект, объединяющий технические виды спорта и развлечения. На территории около 100 га в 54 км от Санкт-Петербурга расположены 10 трасс для авто- и мотоспорта и комплекс сооружений, построенных с использованием самых передовых технологий в соответствии со всеми мировыми стандартами. «Игора Драйв» имеет большое социальное значение как центр развития автомобильной культуры и безопасности в России, а также поддержки детского и юношеского спорта. Комплекс является также центром активного досуга для широкой аудитории.