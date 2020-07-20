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Многофункциональную спортивную площадку открыли в селе в Амурской области

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В Ивановском районе Амурской области появилась многофункциональная площадка для занятий спортом. Она открылась в селе Петропавловское в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Как сообщили в правительстве области, в селе построили отдельную хоккейную коробку для занятий зимними видами спорта. До этого местным жителям приходилось заливать каток на школьном стадионе. Также на спортплощадке можно будет играть в волейбол и баскетбол. Стоимость работ составила более 1 млн рублей, пишет Амурская служба новостей.

По данным агентства, средства на реализацию проектов по программе «Комплексное развитие сельских территорий» выделяются из федерального, областного и местного бюджетов. При этом не менее 20% от стоимости проекта должны вложить сами амурчане.

В правительстве региона отметили, что в этом году в рамках программы построят детскую площадку в селе Тавричанка Серышевского района, места массового отдыха в поселке Восточном Октябрьского района, селе Новоалександровка Тамбовского района и селе Солнечном Ивановского района, а также спортплощадку в селах Козьмодемьяновка и Лозовое Тамбовского района, селах Дмитриевка, Черемхово, Петропавловка, Троицкое Ивановского района. Кроме того, в селе Томском восстановят памятник. На эти цели планируют выделить свыше 17 млн рублей.

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