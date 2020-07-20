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Помпео заявил о внесении Кадырова в «черный список»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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США ввели санкции против главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, внеся его в «черный список». Об этом 20 июля заявил глава госдепартамента Майк Помпео.

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По мнению ведомства, Кадыров причастен к нарушению прав человека. «Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни», — отмечается в заявлении главы американской дипломатии.

Внесение в список означает запрет на въезд в США. Эта же мера касается жены Кадырова, его дочерей Айшат и Карины (Хадижат).

По словам Помпео, Вашингтон поддержит страны, которые примут аналогичные меры по отношению к Кадырову.

В мае аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова удалили из социальной сети Instagram из-за санкций против него. «Будучи американской компанией, мы действуем в рамках санкционного законодательства США и постоянно принимаем меры для выполнения своих правовых обязательств», — заявил тогда представитель Facebook.

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