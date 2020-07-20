Синоптики рассказали о погоде в Москве в ближайшую неделю

На текущей неделе в Москве ожидается прохладная и дождливая погода, температура воздуха не превысит +23 градуса. Об этом в понедельник, 20 июля, «РИА Новости» рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

По его словам, характер погоды в московском регионе до конца недели существенно не изменится. В дневные часы в столице ожидается облачная погода с прояснениями, а также кратковременными послеполуденными дождями. По ночам обойдется без осадков. Интенсивность ливней будет невысокая — в сутки она не превысит предела в 3–5 мм, пишет НСН.

Синенков отметил, что днем в регионе столбики термометров покажут +18–23 градуса, ночью — около +13–15 градусов. В середине недели возможно похолодание ночью до +12 градусов. В целом в течение недели погода будет на 3–4 градуса ниже средних показателей, пишет сайт aif.ru. В целом она будет умеренно прохладной.

В понедельник, 20 июля, с 23:00 при грозе возможны сильные порывы ветра, атмосферное давление составит 744 мм рт. ст., пишет телеканал «Звезда».

Ранее 20 июля МЧС предупредило о грозах и сильном ветре в Москве и Подмосковье до конца дня. Уточняется, что порывы ветра могут достигать 15 м/с. Вероятность ливней и гроз сохранится в столице и Подмосковье в течение 21 июля.