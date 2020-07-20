Калугу начинают готовить к встрече Нового года

Власти Калуги начинают подготовку города к встрече Нового года в ранге новогодней столицы России. Этот вопрос обсуждался 20 июля на заседании регионального правительства.

Губернатор Владислав Шапша распорядился тщательным образом организовать подготовку к праздничным мероприятиям, чтобы Калуга «не ударила в грязь лицом», цитирует главу области газета «Весть».

В свою очередь, исполняющий полномочия городского головы Дмитрий Денисов рассказал, что концепция праздника уже готова, его локации также определены. Прорабатывается концертная программа.

Калуга станет Новогодней столицей России после Рязани. Официальным блюдом новогодней столицы в 2020 году были десерт «Калинник» и напиток «Вкус Рязани».

В 2019 году новогодней столицей была Тула. До этого статус новогодних столиц страны носили Вологда, Казань, Владимир и Ханты-Мансийск.