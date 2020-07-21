Горная порода: как тренируются будущие звезды ММА

Цумадинский район Дагестана — родина знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Каждый местный мальчик хочет стать великим спортсменом, а каждый мужчина владеет боевыми искусствами. Не случайно именно здесь, в горном селе Хуштада, проводятся учебно-тренировочные сборы, куда приезжают воспитанники спортивных школ и клубов со всего Дагестана, а также из Москвы. Как проходят сборы — в фотогалерее «Известий»