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Горная порода: как тренируются будущие звезды ММА

Один день из загородной жизни спортсменов
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
Цумадинский район Дагестана — родина знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова. Каждый местный мальчик хочет стать великим спортсменом, а каждый мужчина владеет боевыми искусствами. Не случайно именно здесь, в горном селе Хуштада, проводятся учебно-тренировочные сборы, куда приезжают воспитанники спортивных школ и клубов со всего Дагестана, а также из Москвы. Как проходят сборы — в фотогалерее «Известий»
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
График у спортсменов жесткий. Подъем в 6 утра, затем пробежка, разминка и спарринг
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
В 9 начинается завтрак, а затем — свободное время. Обычно его используют для того, чтобы посидеть в телефоне у вышки, где ловит Wi-Fi
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
Самые сознательные или уставшие от соцсетей помогают по хозяйству, строительству, занимаются мелким ремонтом
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
В полдень, если нет дождя, все выходят играть в футбол. В противном случае — на силовую тренировку
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
Одно из главных послеобеденных развлечений — беседы на свежем воздухе о знаменитых бойцах, обсуждение прошедших или предстоящих сражений, воспоминания о случившихся в ходе схваток курьезах
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
Некоторые предпочитают после обеда уединиться и поспать
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
После дневного сна — новая тренировка
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
Один из вариантов — бег на 200-метровый холм, там силовые упражнения с найденными камнями
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
Внизу — отработка ударной техники и вновь силовые упражнения
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
Второй вариант — пробежка вниз, в село, борьба в партере местной спортшколы, возвращение бегом в лагерь
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
В 8 вечера ужин, после чего спортсмены разбредаются по территории — отдыхают, общаются, спорят. Те, у кого остались силы, играют в спортивные игры
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
В субботу проводятся только две тренировки
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
После обеда можно расслабиться и отдыхать
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
Воскресенье — выходной. Многие в этот день просто отсыпаются. Самые активные топят баню, купаются в бассейне или отправляются в горы
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
В лагере есть всеобщий любимец — английская скаковая по имени Король. Хозяин готовит его к сезонным скачкам в Чечне
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
Многие бойцы — мусульмане. Намаз они соблюдают и во время тренировок, для этого у ворот лагеря оборудовано специальное помещение. А каждую пятницу бойцы, тщательно причесанные и одетые, в накрахмаленных рубашках, спускаются вниз, к местной мечети
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
Тренируются в лагере не только юноши, но и девушки, хотя их среди спортсменов гораздо меньше
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как тренируются будущие звезды ММА
Фото: Тальяна Вяльцева​
Обычно сборы продолжаются не больше двух недель, после такой насыщенной тренировочной программы спортсменам необходим домашний отдых
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