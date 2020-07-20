Прямой эфир

Спортплощадки в Севастополе проверят после падения ворот на ребенка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Севастополе проверят все спортивные площадки после падения футбольных ворот на ребенка. Подобное распоряжение отдал и.о. губернатора Михаил Развозжаев.

Инцидент произошел 16 июля. Из-за падения конструкции ребенок получил перелом грудных позвонков. Он госпитализирован, его состояние оценивается как «средней тяжести».

Следственный комитет начал проверку обстоятельств случившегося. Следователи должны дать оценку действиям управляющей компании.

Между тем, как пишет онлайн-издание «Новый Севастополь», выяснилось, что ворота были переданы на хранение жильцам многоэтажного дома, во дворе которого произошел инцидент. Об этом сообщил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров. По его словам, жители самостоятельно установили конструкцию, не закрепив ее.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020