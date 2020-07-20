Спортплощадки в Севастополе проверят после падения ворот на ребенка

В Севастополе проверят все спортивные площадки после падения футбольных ворот на ребенка. Подобное распоряжение отдал и.о. губернатора Михаил Развозжаев.

Инцидент произошел 16 июля. Из-за падения конструкции ребенок получил перелом грудных позвонков. Он госпитализирован, его состояние оценивается как «средней тяжести».

Следственный комитет начал проверку обстоятельств случившегося. Следователи должны дать оценку действиям управляющей компании.

Между тем, как пишет онлайн-издание «Новый Севастополь», выяснилось, что ворота были переданы на хранение жильцам многоэтажного дома, во дворе которого произошел инцидент. Об этом сообщил вице-губернатор Севастополя Владимир Базаров. По его словам, жители самостоятельно установили конструкцию, не закрепив ее.