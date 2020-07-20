В Сумской области Украины произошел выброс опасного токсичного вещества

На Украине в Сумской области произошел выброс опасного токсичного вещества одоранта. Об этом в понедельник, 20 июля, на своей странице в Facebook сообщил вице-мэр города Сумы Александр Журба.

Выброс произошел в ночь на 20 июля около села Анновка. Журба уточнил, что одорант — токсичное вещество второго класса опасности, имеющее характерный запах. Заммэра пояснил, что в небольшой концентрации оно может вызывать раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту и замедление дыхания, пишет сайт aif.ru.

Местным жителям рекомендовали закрыть окна, при ухудшении самочувствия обращаться за медицинской помощью.

Как уточняет REGNUM, одорант добавляют в природный газ для придания ему запаха. Благодаря ему определяют места утечки газа. Позже начальник «Службы 15−80» Валерий Марюхна заявил, что из-за выброса многие жители Сум почувствовали неприятный запах, но в данный момент вещество рассеялось и в воздухе его нет.

В конце мая на Украине обнаружили американские биологические лаборатории, в которых находятся образцы особо опасных инфекций для «предотвращения разработки биооружия».