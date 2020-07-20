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Volkswagen отзовет в России почти 2,5 тыс. автомобилей

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Фото: REUTERS/Aly Song
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Немецкий концерн Volkswagen отзывает с российского рынка 2472 кроссовера Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan, изготовленных в период с 2019 по 2020 год. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба «Росстандарта».

Отмечается, что на автомобили с дизельными двигателями на заводе-изготовителе могли быть установлены бракованные топливные шланги.

Официальные дилеры Volkswagen проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения бесплатных ремонтных работ.

26 июня сообщалось, что Volkswagen начал официальные поставки лифтбека Polo нового поколения российским дилерам.

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