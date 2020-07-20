Умер создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков

На 85-м году жизни умер создатель талисмана Олимпийских игр 1980 года в Москве — олимпийского мишки — художник Виктор Чижиков. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 20 июля.

Художник скончался в Москве. Сообщается, что последние время он боролся с онкологическим заболеванием.

Также о кончине Чижикова говорится в сообщении, опубликованном на странице издательства «АСТ Дети» в Facebook.

«С грустью сообщаем, что сегодня, 20 июля 2020 года, ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года», — сообщили в издательстве.

По данным телеканала РЕН ТВ, художник последние две недели лежал в больнице.

Чижиков родился 26 сентября 1935 года. Его иллюстрации использовались в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки». Также он делал иллюстрации для книг «Три поросенка», «Праздник непослушания», «Вера и Анфиса». В 1977 году его эскиз был одержал победу в конкурсе на лучшее изображение медведя для талисмана Олимпийских игр в Москве.