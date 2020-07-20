Прямой эфир

Умер создатель Олимпийского мишки Виктор Чижиков

0
Фото: ТАСС/Вячеслав Ун Да-син
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На 85-м году жизни умер создатель талисмана Олимпийских игр 1980 года в Москве — олимпийского мишки — художник Виктор Чижиков. Об этом говорится в сообщении, поступившем в распоряжение «Известий» 20 июля.

Художник скончался в Москве. Сообщается, что последние время он боролся с онкологическим заболеванием.

Также о кончине Чижикова говорится в сообщении, опубликованном на странице издательства «АСТ Дети» в Facebook.

«С грустью сообщаем, что сегодня, 20 июля 2020 года, ушел из жизни Виктор Александрович Чижиков, народный художник России, один из самых знаменитых художников отечественной детской книги. Виктору Александровичу было 84 года», — сообщили в издательстве.

По данным телеканала РЕН ТВ, художник последние две недели лежал в больнице.

Чижиков родился 26 сентября 1935 года. Его иллюстрации использовались в журналах «Мурзилка», «Веселые картинки». Также он делал иллюстрации для книг «Три поросенка», «Праздник непослушания», «Вера и Анфиса». В 1977 году его эскиз был одержал победу в конкурсе на лучшее изображение медведя для талисмана Олимпийских игр в Москве.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020