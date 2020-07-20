Путин заявил о нахождении 60 кораблей ВМФ России в мировом океане

Около 60 российских военных кораблей и судов обеспечения в настоящий момент находятся в мировом океане. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил президент России Владимир Путин.

«В ключевых районах мирового океана сейчас находятся порядка 60 наших кораблей и судов обеспечения. Почти половина из них в дальней морской зоне», ― рассказал он в ходе церемонии закладки кораблей в Керчи.

Глава государства отметил, что в последнее время корабли ВМФ России проводят такие походы постоянно. Кроме того, Путин подчеркнул, что Россия будет и дальше держать курс на развитие современного боеспособного флота, строить корабли, оснащая их перспективными образцами вооружений и техники.

Ранее в этот день стало известно, что два универсальных десантных корабля-вертолетоносца были заложены при участии российского лидера.

Мероприятие проходит на судостроительном заводе «Залив» в Керчи. Оттуда по телемосту президент связался с другими отечественными судостроительными комплексами в Северодвинске и Санкт-Петербурге.