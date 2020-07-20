Ростуризм объявил о запуске новых чартерных рейсов на юг Сибири

Федеральное агентство по туризму, туроператоры ANEX Tour и Pegas Touristic при поддержке регионов впервые начали реализовывать чартерные авиаперевозки в Республику Хакасия и Республику Алтай. Об этом в понедельник, 20 июля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Уже в эту субботу, 18 июля, первые самолеты авиакомпании Nord Wind и туроператора Pegas Touristic прибыли в Горно-Алтайск из Москвы и Санкт-Петербурга. В новые пакетные туры включены перелет, проживание, а также насыщенная экскурсионная программа. Стоимость путевки начинается от 19 тыс. на человека на неделю», — сообщили в Ростуризме.

В ведомстве уточнили, что накануне состоялось прибытие первого чартерного рейса туроператора ANEX Tour из Москвы в Абакан, столицу Республики Хакасия.

Стоимость недельного тура с чартерным перелетом начинается от 20 тыс. рублей на человека, раньше аналогичное предложение обошлось бы в 70 тыс. рублей.Таким образом, стоимость удалось снизить в 2–2,5 раза.

В стоимость путевки входит перелет, проживание в выбранном отеле и трансфер. Путешественники смогут отправиться на более 20 однодневных экскурсий по самым красивым местам региона, уникальным археологическим и природным объектам. Экскурсии можно будет забронировать и перед поездкой.

Новые направления запускаются в рамках большой программы повышения доступности отдыха в стране и расширения географии поездок по России от Калининграда до Владивостока.

«Алтай и Хакасия — это одни из самых солнечных регионов нашей страны, где есть прекрасные возможности для активного отдыха, который сочетается с прекрасной по красоте природой. При этом надо не забывать про культурно-познавательные возможности этих регионов — колорит, этнографию, вкуснейшую местную кухню. Всё вместе сможет стать альтернативой традиционному летнему отдыху на юге России», — заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Федеральное агентство по туризму уточнило, что уже 74 региона сняли ограничения и принимают туристов, в том числе и по популярным южным направлениям. В Ростуризме подчеркнули, что запуск новых доступных направлений для внутреннего туризма поддержит занятость и рабочие места в регионах в десятках смежных отраслей, что даст стимул для восстановления региональных экономик.

В июле продажи туров по России выросли в 10 раз по сравнению с предыдущем месяцем. Как рассказали в «Интуристе» и TUI Россия, сначала они фиксировали увеличение спроса на июньские туры по стране в 2,5 и 3 раза соответственно, а потом до 10 раз.