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Несколько десятков коров погибли при пожаре на ферме в Тюменской области

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Крупный пожар произошел на ферме в Тюменской области. По данным МЧС, 50 коров погибли, надышавшись угарным газом.

Пожар произошел в деревне Кукушки. В ликвидации возгорания участвовали пять единиц техники и девять человек. Работа осложнялась тем, что ближайший источник воды находится в 2 км от места пожара. Для ликвидации горения был обеспечен подвоз воды, сообщает портал «Наш город».

Из горящей фермы вывели 350 голов крупного рогатого скота. 50 коров погибли.

Пожар охватил кровлю на площади около 3 тыс. кв. м. Предполагается, что причиной возгорания стали грозовые разряды.

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