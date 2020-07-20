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Два модернизированных фрегата заложили в Санкт-Петербурге

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Два фрегата модернизированного проекта 22350 «Адмирал Юмашев» и «Адмирал Спиридонов» заложены на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС 20 июля.

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Сообщается, что закладные доски к секциям двух кораблей установили глава Минпромторга РФ Денис Мантуров и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Корабли проекта 22350 — российские многоцелевые фрегаты дальней морской зоны, предназначенные для ведения боевых действий против надводных кораблей и подводных лодок с применением средств воздушного нападения.

Все фрегаты семейства проекта 22350 типа «Адмирал Горшков» являются носителями крылатых ракет «Калибр-НК» и (или) «Оникс».

Второй серийный корабль «Адмирал Головко» был спущен на воду в мае 2020 года.

Головной корабль проекта «Адмирал Горшков» вошел в состав Северного флота в июле 2018 года.

Первый серийный фрегат «Адмирал Касатонов» 21 июля войдет в состав ВМФ. 6 июня он завершил морскую часть государственных испытаний и вернулся на «Северную верфь». 15 июля председатель комиссии государственной приемки фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» Виктор Иванов и ответственный сдатчик Денис Цветков подписали акт передачи судна Военно-морскому флоту России.

Кроме того, «Северная верфь» ведет строительство фрегатов «Адмирал Исаков», «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», при этом два последних по модернизированному проекту.

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