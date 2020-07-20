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Здание тюрьмы Выборгского замка отреставрируют в Ленобласти

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Работы по реставрации здания тюрьмы Выборгского замка начнутся к осени. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил глава комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой.

«В разные эпохи его предназначение было различным, а сейчас там располагаются администрация музея и фондохранилище», — отметил Цой. После реставрации здание целиком будет приспособлено для хранения и изучения музейных коллекций, передает телеканал «78».

Выборгский замок был возведен в XIII веке на небольшом острове в Финском заливе. В России это один из немногочисленных полностью сохранившихся памятников западноевропейского средневекового военного зодчества.

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