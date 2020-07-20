Благоустройство дворов в Набережных Челнах завершится до конца июля

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время совещания потребовал, чтобы ремонтные работы во всех дворах завершились до конца июля. На сегодняшний день большинство объектов имеют финишную готовность. Работы ведутся в 54 дворах.

«Я напоминаю, что к концу июля все основные работы должны быть завершены. Может быть, только где-то останется установить спортплощадки и детские игровые площадки, но это должно быть исключением из правил», — цитируют Магдеева «Челнинские известия». В Татарстане в этом году планируется отремонтировать более тысячи придомовых территорий в рамках программы «Наш двор», отмечает Inkazan.ru.

Ранее в Казани началась работа по обновлению дорожек в парке «Черное озеро». Работы ведутся по просьбе жителей в рамках третьей очереди благоустройства, сообщила дирекция парков и скверов на своей странице в Instagram. Рабочие уже приступили к демонтажу старого покрытия из гранитной крошки. На его месте появится брусчатка.