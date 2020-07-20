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Благоустройство дворов в Набережных Челнах завершится до конца июля

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Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев во время совещания потребовал, чтобы ремонтные работы во всех дворах завершились до конца июля. На сегодняшний день большинство объектов имеют финишную готовность. Работы ведутся в 54 дворах.

«Я напоминаю, что к концу июля все основные работы должны быть завершены. Может быть, только где-то останется установить спортплощадки и детские игровые площадки, но это должно быть исключением из правил», — цитируют Магдеева «Челнинские известия». В Татарстане в этом году планируется отремонтировать более тысячи придомовых территорий в рамках программы «Наш двор», отмечает Inkazan.ru.

Ранее в Казани началась работа по обновлению дорожек в парке «Черное озеро». Работы ведутся по просьбе жителей в рамках третьей очереди благоустройства, сообщила дирекция парков и скверов на своей странице в Instagram. Рабочие уже приступили к демонтажу старого покрытия из гранитной крошки. На его месте появится брусчатка.

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