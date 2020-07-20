Минфин намерен удержать госдолг ниже 20% от ВВП

Минфин намерен удержать госдолг на уровне ниже 20% от ВВП. Таков план ведомства на ближайшие пять лет. В Минфине уверены: это обеспечит финансовую устойчивость страны. При этом в пресс-службе министерства о возможном преодолении порога в 20% и рисках, связанных с этим, говорить не стали. На 1 июля объем гособязательств составил 14,8 трлн рублей, большая часть этих средств — внутренние обязательства. Это примерно 13% ВВП. В этом году заимствованные средства пойдут на реализацию антикризисных мер. Расходы бюджета вырастут с 19,7 трлн до 23 трлн рублей. Подробнее о планах Министерства финансов читайте на сайте IZ.RU.