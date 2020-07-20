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Более 43,5 тыс. человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более 43,5 тыс. человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье, сообщает 20 июля региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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«В Московской области еще 218 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье выздоровели 43 585 пациентов.

По последним данным, в России зарегистрировано 771 546 случаев заболевания, выздоровели 550 344 человека, умерли 12 342.

В мире всего зафиксировано более 14,6 млн случаев заболевания COVID-19, более 8,7 млн человек выздоровели, 608 987 пациентов умерли.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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