Более 43,5 тыс. человек вылечились от COVID-19 в Подмосковье

Более 43,5 тыс. человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье, сообщает 20 июля региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Московской области еще 218 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Всего в Подмосковье выздоровели 43 585 пациентов.

По последним данным, в России зарегистрировано 771 546 случаев заболевания, выздоровели 550 344 человека, умерли 12 342.

В мире всего зафиксировано более 14,6 млн случаев заболевания COVID-19, более 8,7 млн человек выздоровели, 608 987 пациентов умерли.

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