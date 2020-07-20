Выставку самоваров устроили археологи новосибирского Академгородка

В Новосибирске в Историко-архитектурном музее Академгородка открывается выставка самоваров. Экспонаты собирали сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН.

В основном это наследие приказчика Киселева, жителя Ново-Николаевска, который ездил по городу и скупал металлические изделия, в том числе кухонную утварь.

Как рассказала vn.ru этнограф Елена Фурсова, в усадьбе коллекционера нашли клад: старинные часы, деньги, украшения, ажурные конфетницы и самовар. Его и покажут на выставке. Также там будут еще несколько самоваров, в основном тульских.

Ранее сообщалось, что в древней могиле при раскопках памятника Усть-Тартас-2 в Венгеровском районе Новосибирской области нашли клювы тысячелетних птиц. Из них был выполнен какой-то предмет — доспех или щит.

Кроме того, археологи нашли в яме человеческие кости, заготовленные в качестве «консервов», что является доказательством каннибализма в Западной Сибири. На сегодняшний день это самые древние антропологические останки на данной территории.