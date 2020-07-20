Депутат парламента Бурятии погиб в ДТП

Депутат Народного Хурала (парламента) Бурятии пятого и шестого созывов Александр Лоншаков погиб в результате ДТП. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Отмечается, что ДТП произошло в воскресенье, однако других подробностей происшествия не сообщается.

Панихида и похороны состоятся во вторник в селе Курумкан, где родился депутат.

По данным телерадиокомпании «Ариг Ус», авария произошла на трассе Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян.

По предварительной информации, на 357-м км автодороги (возле села Ярикто) 49-летний депутат за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser не справился с управлением, в результате машина опрокинулась.

19 июля сообщалось, что музыкант и шоумен Стас Барецкий попал в ДТП в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел на пересечении Невского и Литейного проспектов.