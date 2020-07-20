Ан-2 с шестью пассажирами на борту перестал выходить на связь

Самолет Ан-2 с шестью пассажирами на на борту, все из которых профессиональные пилоты, перестал выходить на связь. Информацию подтвердили в МЧС России. Последний сигнал поступил через 6 часов после вылета (около 20:00 мск). Воздушное судно отправилось из Бурятии в Иркутскую область. Пассажиры самолета планировали обработку лесов, чтобы предотвратить распространение тутового шелкопряда. Пилоты осматривали район, где будут проводить опыление. На поиски Ан-2 вылетели три самолета: два из Иркутской области и один из Бурятии.