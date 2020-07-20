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Двое пострадавших при стрельбе в Вашингтоне в тяжелом состоянии

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Фото: TASS/EPA/Stephen Brashear
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Двое пострадавших во время стрельбы в Вашингтоне находятся в тяжелом состоянии. Об этом в воскресенье, 29 июля, сообщает телеканал NBC4 Washington со ссылкой на пожарно-спасательные службы округа Колумбия.

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в Twitter. На кадрах видно, как правоохранители работают на месте преступления.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы на пересечении 14-й улицы и Спринг-роуд один человек погиб, а восемь были ранены.

Отмечается, что серьезные ранения получили пять человек, двое из них в тяжелом состоянии, у остальных травмы.

Кроме того, полиция сообщила, что разыскивает трех нападавших. По информации ведомства, это были трое темнокожих мужчин, которые скрылись с места преступления на темном автомобиле.

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