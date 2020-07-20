Задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта отпустили. 39-летний мужчина ответил на все вопросы следователей. Известно, что волонтер помогал местной епархии. Никаких обвинений против него полиция не выдвинула. Приоритетной остается версия о поджоге. Пока эксперты не нашли следов бензина, но они продолжают проводить разбор завалов.

Собор Святых Петра и Павла вспыхнул в субботу, 18 июля. Прокурор Пьер Сенн заявил, что в здании было три очага возгорания. С огнем боролись более 100 пожарных. Уничтожены витражи и большой орган. Пламя удалось потушить, само здание серьезно не пострадало.

Собор Святых Петра и Павла строился 457 лет, до 1891 года. Одна из крупнейших готических церквей Франции уже горела. После пожара в 1972 году собор закрывали на ремонт.