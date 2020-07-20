В Азербайджане еще на две недели продлевают ужесточенный карантин

С понедельника, 20 апреле в Азербайджане в ряде городов и районов на две недели продляется ужесточенный карантинный режим из-за эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает радио Sputnik Азербайджан.

«С сожалением должен отметить, что после многих обсуждений в Оперативном штабе были приняты определенные решения о продлении режима карантина. Режим карантина будет продлен еще на две недели — 15 дней. Мы вынуждены сделать это», — сказал член Оперативного штаба при Кабинете министров Шахмар Мовсумов.

Ужесточенный карантин действует в Баку, Сумгайыте, Лянкяране, Мингячевире, Евлахе, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Абшеронском, Геранбойском, Гёйгёльском, Бардинском, Хачмазском, Самухском, Сиязанском и Шекинском районах.

Приостановлена деятельность во всех сферах работ, услуг и торговле, а также движение общественного транспорта и автомобилей.

По данным Worldometer, в Азербайджане зафиксировано 27 521 случай заболевания COVID-19, 354 человека скончались, 18 967 выздоровели.