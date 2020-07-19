Бомбардировщики ВМФ России оснастят высокоточными системами навигации

Авиация ВМФ России приступила к переоснащению Су-24М на современные прицельно-навигационные комплексы. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что СВП-24 «Гефест» позволит бомбардировщикам атаковать не только сухопутные, но и надводные цели. Прицел, как утверждают в министерстве, в несколько раз повышает точность ударов неуправляемыми бомбами по сравнению с обычными.

«У модернизированного варианта Су-24М изначально прицельный комплекс был гораздо лучше, чем у базовой версии. Кроме того, более совершенное навигационное оборудование позволяет ему быстрее зайти на цель», — отметил бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО Герой России Валерий Горбенко. По его словам, бомбардировщики с СВП-24 показали свою эффективность в Сирии.

В Минобороны поделились статистическими данными. Меткость Су-24М с СВП-24 увеличилась более чем в три раза. При сбросе с высоты до шести километров отклонение бомб от цели составляет всего несколько десятков метров.

Первыми обновленные Су-24М с «Гефестами» получил 43-й отдельный морской штурмовой авиаполк в Крыму. До 2014 года Украина запрещала модернизировать его технику, но уже к 2016 году из состава полка был исключен последний Су-24 в базовой конфигурации. Ожидается, что в ближайшее время освоением новой системы займутся не только пилоты Черноморского, но и Балтийского и Северного флотов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» от 20 июля