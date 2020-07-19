Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России изменятся правила выселения из аварийного жилья
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
Мир
Британские военные потеряли российскую подводную лодку в Ла-Манше
Общество
Умер создатель авиации МЧС Рафаиль Закиров
Общество
Нижегородцам рекомендовали не выходить на улицу из-за запаха газа

Умер создатель авиации МЧС Рафаиль Закиров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный военный летчик России Рафаиль Закиров, который стоял у истоков создания авиации МЧС, скончался 18 июля в Москве на 72-м году жизни.

«В МЧС России с 1995 года Рафаиль Закиров занимал должности начальника управления авиации, начальника авиации МЧС России — директора Государственного унитарного авиационного предприятия, а также начальника авиации — начальника управления авиации МЧС России», — сообщает пресс-служба МЧС.

В министерстве отмечают, что под его руководством управлением авиации МЧС России разработаны уникальные технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26.

Кроме того, он участвовал в разработке технологий, которые не имеют аналогов в мировой практике, для тушения крупных природных и техногенных пожаров и на других моделях самолетов.

Как уточнили ТАСС в окружении летчика, прощание и похороны пройдут 21 июля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020