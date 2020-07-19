Умер создатель авиации МЧС Рафаиль Закиров

Заслуженный военный летчик России Рафаиль Закиров, который стоял у истоков создания авиации МЧС, скончался 18 июля в Москве на 72-м году жизни.

«В МЧС России с 1995 года Рафаиль Закиров занимал должности начальника управления авиации, начальника авиации МЧС России — директора Государственного унитарного авиационного предприятия, а также начальника авиации — начальника управления авиации МЧС России», — сообщает пресс-служба МЧС.

В министерстве отмечают, что под его руководством управлением авиации МЧС России разработаны уникальные технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26.

Кроме того, он участвовал в разработке технологий, которые не имеют аналогов в мировой практике, для тушения крупных природных и техногенных пожаров и на других моделях самолетов.

Как уточнили ТАСС в окружении летчика, прощание и похороны пройдут 21 июля на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.