Нижегородцам рекомендовали не выходить на улицу из-за запаха газа

Глава Нижегородской области Глеб Никитин на своей странице в Instagram в воскресенье, 19 июля, призвал граждан не поддаваться панике из-за запаха газа в городе и оставаться дома.

«Выясняем причины. По предварительным данным газовых компаний и Нижегородского водоканала, внештатных ситуаций не зафиксировано», — написал губернатор.

Глава пресс-службы регионального МЧС Михаил Чирков заявил телеканалу РЕН ТВ, что, пытаясь выяснить причину запаха газа, на который жалуются нижегородцы, связывались с «Газпромом», но, по их информации, с газовым оборудованием «всё в порядке, утечек нету».

«Связывались также с ГЖД [Горьковской железной дорогой], была версия, что они там что-то распиливают, они также отрицают информацию», — сказал Чирков. Он добавил, что оперативные группы поехали по газовым заправкам в городе, но пока причину запаха не нашли.

Как заявили «Интерфаксу» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сообщения о резком запахе стали поступать от жителей Нижнего Новгорода около 16:00 из заречной части города — с улицы Марата в Канавинском районе, из микрорайона Мещерское Озеро и из Нижегородского и Советского районов города.

В июне 2019 года жители Сызрани пожаловались на запах газа. Специалисты выезжали устанавливать обстоятельства и причины случившегося. В частности, проверки проходили на городских предприятиях.

Тогда в группе по мониторингу загрязнения атмосферного воздуха метеорологической станции Сызрань» ФГБУ Приволжского УГМС заявили КТВ-Луч, что экологи не зафиксировали превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.