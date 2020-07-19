Горе Машук в Пятигорске вернут охранный статус

На Кавминводах началась работа по возвращению горе Машук статуса заповедника, сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края.

В начале 2020 года площадь памятника природы сократили почти на 70 га. Это вызвало протесты общественности, на правительство региона был подан коллективный иск в суд, напоминает NewsTracker.

«В соответствии с принятыми решениями начата работа по восстановлению режима особой охраны памятника природы», – подчеркнули в минприроды Ставрополья.

Специалисты изучат использование земельных участков на горе и законность возведенных зданий. Если будут выявлены нарушения, то на собственников и арендаторов подадут в суд, строения снесут, а землю вернут государству.

Машук — останцовая магматическая гора (гора-лакколит) в центральной части Пятигорья на Кавказских Минеральных Водах, в северо-восточной части города Пятигорска. Высота составляет 993,7 м. Название горы связывают с горской легендой о прекрасной девушке Машуко, плачущей об убитом старым Эльбрусом женихе Тау.