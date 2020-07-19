Грузовик с песком опрокинулся на Варшавском шоссе в Москве

Фура с песком опрокинулась на Варшавском шоссе в Москве. Об этом в воскресенье, 19 июля, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Около 09:00 мск при съезде со МКАД на Варшавское шоссе произошло опрокидывание фуры с песком, который рассыпался на дорогу», — рассказал собеседник информагентства.

Он отметил, что движение транспорта по шоссе затруднено.

Факт ДТП подтвердили и в столичном управлении МВД России. В полиции добавили, что пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет.

На прошлой неделе грузовик Mercedes, перевозивший свиней, опрокинулся в Омске. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.