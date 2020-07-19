Американские сенаторы перепутали умерших темнокожих коллег

Сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Дэн Салливан почтили память скончавшегося члена палаты представителей конгресса Джона Льюиса, по ошибке разместив фотографию другого чернокожего конгрессмена. Об этом в воскресенье, 19 июля, пишет газета The New York Times.

Джон Льюис ушел из жизни в возрасте 80 лет в пятницу. В своем Twitter 18 июля республиканцы отдали дань его памяти, но прикрепили к своим публикациям фото афроамериканца Элайджи Каммингса (демократ от штата Мэриленд), который скончался осенью прошлого года.