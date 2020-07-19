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Путин и Мишустин поздравили актера Василия Ливанова с юбилеем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием российского актера Василия Ливанова, отметив его профессиональное признание. Телеграмма была опубликована на сайте Кремля в воскресенье, 19 июля.

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«Человек яркого и щедрого дарования, вы являетесь подлинным корифеем отечественного киноискусства. Ваши актерские работы, все ваше творчество снискали вам высочайшее профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений», — говорится в телеграмме.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также поздравил актера с юбилеем, телеграмма опубликована на сайте кабмина. Премьер отметил, что Ливанов обладает особым даром и умеет очень достоверно воплощать на экране замысел великих писателей.

Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве в семье потомственных актеров. Наибольшую популярность Василию Ливанову принесла роль Шерлока Холмса в многосерийном сериале Игоря Масленникова «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979–1986). Василий Ливанов также играл в фильмах «Мне было девятнадцать» (1967), «Игрок» (1972), «Звезда пленительного счастья» (1975), «Необыкновенные приключения Карика и Вали» (1987), «Дон Кихот возвращается» (1997) и многих других.

Также Ливанов озвучил персонажи мультфильмов — Карлсона в мультфильмах «Малыш и Карлсон» (1968) и «Карлсон вернулся»(1970), Крокодила Гену в серии мультфильмов о крокодиле Гене и Чебурашке (1969–1983),удава в «38 попугаях» и других героев.

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