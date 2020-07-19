Житель Урала отправился на инвалидном кресле в Крым

Житель города Нижнего Тагила Свердловской области Сергей Москаленко рассказал телеканалу «360» в воскресенье, 19 июля, что отправился в Крым на инвалидном кресле с электроприводом, желая осуществить мечту детства и увидеть море.

По словам мужчины, шесть лет назад из-за поражения костного мозга он потерял возможность передвигаться самостоятельно и оказался прикован к инвалидному креслу. Мужчина накопил денег и усовершенствовал коляску, добавив к ней электропривод. Теперь аппарат может развивать скорость до 40 км/час.

Москаленко отметил, что изначально совершенствовал коляску для жизни, но в процессе сборки решил, что «поедет далеко». Сразу приобрести такую коляску он не смог из-за ее высокой стоимости.

«Я пролежал в кровати шесть лет, в одной комнате. И вот решился. Никогда не был на море, и захотелось. Как-то собрался одним утром — и сейчас я в пути», — рассказал Москаленко.

Мужчина рассказал, что какое-то время работал удаленно, но «потом не сложилось». Когда люди узнали в соцсетях, что он собирается в поездку, они начали переводить ему деньги. Он поблагодарил их за внимание и заботу.

Ему предстоит преодолеть путь длиной в 3 тыс. км. Сейчас он проехал Уфу и находится недалеко от Самары. Уралец остановился в рабочем поселке, поставил палатку рядом с вагончиками. «В основном он ночует в деревнях, в остальных случаях — где придется, например у кафешек», — отмечает телеканал.

Путешественник планирует приехать на полуостров к началу августа. Затем он собирается исколесить всё побережье Крыма и остаться там на октябрь-ноябрь.

В июле 2018 года стало известно, что путешественник без кистей рук и ног добрался из Санкт-Петербурга до Владивостока на инвалидной коляске. 58-летний Алексей Костюченко отправился в путешествие в 2017 году. Он рассчитывал добраться до пункта назначения за год, но преодолел путь за 1,5 года, передвигаясь вдоль автотрасс.