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Муж дважды намеренно сбил супругу на автомобиле в Подмосковье

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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В городе Голицыно в Московской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле Ford Focus два раза намеренно сбил свою супругу. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 19 июля.

По данным телеканала, муж сделал это на почве неприязни. Сначала он сбил ее один раз, затем, убедившись, что она еще подает признаки жизни, переехал ее повторно. От полученных травм женщина скончалась.

Мужчина был судим ранее.

В настоящее время по факту ЧП проводится проверка.

В начале апреля 2019 года в Воронеже мужчина, находившийся за рулем Mercedes, намеренно сбил 21-летнего курсанта МЧС, а затем скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали с множественными травмами. Молодой человек получил сотрясение мозга, ушибленные раны головы и ушиб грудной клетки.

Отмечалось, что сбивший курсанта Вячеслав Дмитриенко является уроженцем Караганды. У него вторая группа инвалидности, и он состоит на учете в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофреноподобное расстройство».

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