Умерла актриса из «Тайн следствия» и «Убойной силы»

Умерла актриса театра и кино Марина Макарова. Об этом сообщается на странице Костромского камерного драматического театра, в котором она работала, в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 19 июля.

«Ушла из жизни актриса Марина Макарова. Нет слов. Светлый, отзывчивый, талантливый человек. Любим и всегда будем помнить», — отметили в театре.

Артистке было 45 лет.

По данным «Федерального агентства новостей», в июне врачи диагностировали у актрисы рак желудка на четвертой стадии. Она проходила курс химиотерапии в Костромском онкологическом диспансере имени Н.Н. Блохина. Как отмечает агентство, ранее администрация костромского театра собирала средства на лечение Макаровой.

Макарова родилась в Костроме в 1974 году, а актерскому мастерству училась в Санкт-Петербурге. Сотрудничала с театром «Приют комедиантов», играла в антрепризах. Затем вернулась в родной город и поступила в труппу Камерного театра Бориса Голодницкого. Артистка играла эпизодические роли в сериалах «Убойная сила», «Тайны следствия», «Опера», «Секретная служба Его Величества» и «Литейный».