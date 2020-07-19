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Сенаторы в США перепутали фотографии темнокожих коллег

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Фото: REUTERS
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Сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Дэн Салливан почтили память скончавшегося члена палаты представителей конгресса Джона Льюиса, по ошибке разместив фотографию другого чернокожего конгрессмена. Об этом в воскресенье, 19 июля, пишет газета The New York Times.

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Джон Льюис ушел из жизни в возрасте 80 лет в пятницу. В своем Twitter 18 июля республиканцы отдали дань его памяти, но прикрепили к своим публикациям фото афроамериканца Элайджи Каммингса (демократ от штата Мэриленд), который скончался осенью прошлого года.

«Для меня было честью и благодатью служить в конгрессе с Джоном Льюисом — подлинным героем Америки», — написал в своем Twitter Рубио. Заметив ошибку, республиканец написал пост, где признался в ней.

Официальный представитель сенатора Ник Иаковелла рассказал изданию, что причиной недоразумения стала неверная подпись под фотографией из архива.

Салливан опубликовал неверный снимок в Facebook. После того, как он узнал об ошибке, он удалил фотографию, оставив только текст публикации.

«Помощники сенатора Салливана совершили ошибку, стремясь отдать дань памяти легендарного американца», — признал официальный представитель республиканца Майк Андерсон.

В июне турецкая газета Hurriyet перепутала фотографию супруги президента Украины Елены Зеленской и певицы и актрисы Веры Брежневой.

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