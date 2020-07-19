Участки для голосования на парламентских выборах открылись в Сирии

Голосование в Народный совет Сирии - однопалатный парламент стартовало утром в воскресенье, 19 июля. В 7.00 (совпадает с мск) в стране открылись более 7 тыс. избирательных участков, сообщает ТАСС.

Голосование впервые с 2011 года проводится в большинстве регионов САР. Участие в выборах принимают 1 656 кандидатов, в том числе 200 женщин. Фаворитом выступает блок «Национальное единство», одержавший победу на предыдущих парламентских выборах в 2016 году.

Отмечается, что для жителей Идлиба и пограничных с Турцей районов, находящихся вне контроля правительственных сил, созданы свыше 70 участков для голосования в соседних провинциях Алеппо, Латакия и Хама. Еще 96 участков выделены для жителей провинции Ракка, которую удерживают в своих руках курдские отряды.

Правом голоса располагают 18,7 млн сирийских граждан старше 18 лет. Беженцы, которые ранее выехали из страны незаконным путем, не смогут участвовать в выборах.

Выборы в парламент Сирии ранее были назначены на 13 апреля, однако голосование дважды переносилось в связи с распространением коронавируса.