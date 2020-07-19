Антиправительственные акции прошли в Иерусалиме и Тель-Авиве. Протестующие в Израиле требуют отставки Нетаньяху. Демонстранты блокируют дороги, поют и выкрикивают лозунги. На улицах начались столкновения протестующих с полицией. Как минимум девять человек были арестованы в Тель-Авиве. Полиция использовала водяные пушки для разгона толпы. В Иерусалиме участники акции собрались у здания суда. Сегодня состоится слушание по делу Нетаньяху о взятке. Израильтяне недовольны растущей безработицей, ростом числа случаев COVID-19. Протестующие выходят на улицы практически ежедневно.