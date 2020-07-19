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Кинологи назвали самые популярные клички собак в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Самой популярной кличкой собак в России стало имя Оскар. Об этом в интервью «РИА Новости» в воскресенье, 19 июля, рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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На втором месте Жасмин, на третьем — Оливия.

В топ-10 предпочтений хозяев вошли: Валенсия, Жаклин, Зевс, Есения, Елисей, Ева и Злата.

Как отметил президент РКФ, в течение последних пяти лет десятка лидеров практически не изменяется.

«Кличка для питомца — это не просто набор букв, это чаще всего употребляемая команда, которая для собаки будет обозначать некий сигнал внимания. И выбор клички для собаки зачастую вызывает трудности, поскольку многим хочется, чтобы она соответствовала характеру и темпераменту четвероногого друга», — подчеркнул Голубев.

Стабильной популярностью пользуются имена греческих богов: Зевс, Афина и Афродита.

Встречаются имена, данные в честь люксовых автомобилей: с 2015 года зарегистрировано 554 пса по имени Лексус, 267 Мерседесов и 263 Бентли. Иногда хозяева называют собак в честь любимых брендов, например, Тиффани и Живанши или футбольных клубов — Челси.

Клички, которые были популярны в советские годы, сейчас, заметил кинолог, не пользуются спросом. За последние пять лет зарегистрировано всего десять Дружков, четыре Каштанки, три Тузика и 18 Полканов.

Рейтинг построен на данных единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тыс. щенков.

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