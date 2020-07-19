Серебряный рубль появится к 175-летию Русского географического общества

Банк России к 175-летию Русского географического общества выпустит в обращение 20 июля памятную серебряную монету номиналом в 1 рубль. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз ЦБ РФ.

Отмечается, что тираж монеты составит 5 тыс. штук. Она изготовлена из сплава 925-й пробы и содержит 7,78 гр серебра. На оборотной стороне монеты на фоне стилизованного изображения сети параллелей и меридианов Земли изображена эмблема Русского географического общества.

В ноябре 2019 года Банк России выпустил в обращение памятные монеты, которые вошли в серию «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».