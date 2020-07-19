Прямой эфир

SpaceX наметил на воскресенье запуск южнокорейского военного спутника

0
Фото: TASS/Zuma
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания SpaceX планирует запуск военного спутника связи Южной Кореи Anasis-2 (KMilSatCom 1) на воскресенье. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает «Интерфакс».

Унесенный ветром: «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Российский наноспутник обойдется без маршевых двигателей

Старт ракеты-носителя Falcon 9 со спутником, должен состояться со стартового комплекса SLC-40 на космодроме NASA на мысе Канаверал во Флориде. Под запуск отведено временное окно с 17:00 до 22:50 по времени Восточного побережья США (с 00:00 до 05:50 мск 20 июля).

Секретный спутник Anasis-2, призван обеспечить южнокорейским военным закрытую связь в широком диапазоне. Он был разработан компанией Airbus Defense and Space во Франции

Примерно через девять минут после запуска ракеты Falcon 9 ее первая многоразовая ступень должна будет приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Вывод южнокорейского спутника на орбиту был намечен еще на 14 июля, но был отложен для дополнительной проверки оборудования.

11 июля уже пятая попытка SpaceХ отправить спутники на орбиту не состоялась. Старт вновь отложили из-за капризов погоды: на мысе Канаверал был сильный ветер и дождь. Планировалось, что Falcon 9 доставит в космос 57 мини-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия 5G. На борту также находятся аппараты зондирования, предназначенные для съемки Земли с разрешением около 1 м. Дата следующего запуска пока что не определена.

Запуск изначально планировался на конец июня и четыре раза переносился из-за погодных условий.

Предыдущая отправка спутников Starlink состоялась 4 июня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020