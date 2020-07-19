SpaceX наметил на воскресенье запуск южнокорейского военного спутника

Американская компания SpaceX планирует запуск военного спутника связи Южной Кореи Anasis-2 (KMilSatCom 1) на воскресенье. Об этом в субботу, 18 июля, сообщает «Интерфакс».

Старт ракеты-носителя Falcon 9 со спутником, должен состояться со стартового комплекса SLC-40 на космодроме NASA на мысе Канаверал во Флориде. Под запуск отведено временное окно с 17:00 до 22:50 по времени Восточного побережья США (с 00:00 до 05:50 мск 20 июля).

Секретный спутник Anasis-2, призван обеспечить южнокорейским военным закрытую связь в широком диапазоне. Он был разработан компанией Airbus Defense and Space во Франции

Примерно через девять минут после запуска ракеты Falcon 9 ее первая многоразовая ступень должна будет приземлиться на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Вывод южнокорейского спутника на орбиту был намечен еще на 14 июля, но был отложен для дополнительной проверки оборудования.

11 июля уже пятая попытка SpaceХ отправить спутники на орбиту не состоялась. Старт вновь отложили из-за капризов погоды: на мысе Канаверал был сильный ветер и дождь. Планировалось, что Falcon 9 доставит в космос 57 мини-спутников для развертывания глобальной сети интернет-покрытия 5G. На борту также находятся аппараты зондирования, предназначенные для съемки Земли с разрешением около 1 м. Дата следующего запуска пока что не определена.

Запуск изначально планировался на конец июня и четыре раза переносился из-за погодных условий.

Предыдущая отправка спутников Starlink состоялась 4 июня с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.